Eva Mendes non ha dubbi: 'Meglio a casa con Ryan Gosling che in qualunque altro posto'

Quella composta da Eva Mendes e Ryan Gosling è una delle coppie più amate di Hollywood e, a quanto pare, anche una delle più solide: le cose funzionano talmente bene da far sì che l'attrice non senta minimamente la mancanza del grande schermo, ora che ha deciso di mettere almeno momentaneamente la carriera in secondo piano.

Negli ultimi anni il desiderio di Mendes è stato quello di dedicarsi completamente alla famiglia: una scelta che l'attrice rivendica anche dinanzi a chi, fra i commenti ad uno dei suoi ultimi post su Instagram, avanza qualche dubbio sulla sua indipendenza dal marito.

"Non ho visto una spiaggia quest'anno. Non sono mai andata a correre quest'anno" scrive l'attrice, riferendosi ovviamente al periodo di lockdown. Frasi che hanno però scatenato le reazioni di alcuni fan, pronti a suggerire alla brava e bella Eva: "Devi dire a Ryan di farti uscire di più".

Nulla da fare, almeno a giudicare dalla risposta di Mendes: "No, grazie, sto bene. Preferisco essere con il mio uomo che in qualsiasi altra parte del mondo". Una vera e propria dichiarazione di serenità, insomma, a cui sembra davvero difficile ribattere! Recentemente, intanto, abbiamo visto Eva Mendes prendersela con i suoi hater; vediamo, invece, quali saranno i prossimi ruoli di Ryan Gosling sul grande schermo.