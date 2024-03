Eva Mendes sulla prima volta che lavorò con Ryan Gosling: 'Mai provato nulla di simile'

In una recente intervista al Today Show, Eva Mendes è tornata a parlare del suo legame con il marito Ryan Gosling: dopo essersi conosciuti sul set di Come un tuono, i due attori non si sono più separati.

In particolare, l'attrice ha spiegato di essere rimasta colpita fin da subito dall'atteggiamento di Gosling sul posto di lavoro: "Non mi sono più trovata ad avere a che fare con qualcosa del genere: come lavora, la sua dedizione al mestiere che svolge, il modo in cui vuole fare tutto nel migliore dei modi possibile, tanto da indurre i suoi co-protagonisti a fare, a loro volta, del loro meglio". La star ha poi proseguito: "Sfortunatamente - o fortunatamente - c'è solo un Ryan, per cui ho smesso di recitare, in seguito".

Da tempo, infatti, Eva Mendes ha deciso di mettere da parte la carriera per dedicarsi alle due figlie piccole. Una decisione niente affatto dolorosa, come ribadito proprio in questa ospitata televisiva: "È stato un gioco da ragazzi. Sono così fortunata e all'epoca avrei voluto passare più tempo con le mie figlie - lavoro ancora, semplicemente non ho più recitato, visto che recitare implica che tu sia presente in una location specifica. Ti porta lontano. È stato come un accordo non verbale tra noi, del tipo 'ok, lui lavorerà e io lavorerò, però io lo farò da qui", ha concluso.

La coppia, da sempre attenta a tenere le proprie faccende private lontano dai riflettori, ha trovato nel tempo diverse modalità "pubbliche" e social per darsi supporto a vicenda. Recentemente, proprio Ryan Gosling ha raccontato di aver ricevuto dei preziosi consigli da parte di moglie e figlie per la sua esibizione di "I'm Just Ken" agli ultimi Oscar.

Su Dungeons & Dragons - L'onore Dei Ladri 4K UHD è uno dei più venduti di oggi.