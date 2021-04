Eva Mendes:'Bisogna evitare le sculacciate ai figli', i fan reagiscono

Eva Mendes ha condiviso un aforisma che riguarda l'essere genitori e i fan hanno acceso un dibattito sulle sue dichiarazioni, in riferimento alla frase di Instagram. Eva Mendes ha avuto due figli dalla relazione decennale con Ryan Gosling; Esmeralda nel 2014 e Amada Lee nel 2016. Ecco la frase condivisa dall'attrice sui social.

"La sculacciata fa per lo sviluppo di un bambino ciò che colpire un coniuge fa per un matrimonio" recita il post. Non tutti si sono rivelati d'accordo con il sentimento condiviso da Eva Mendes ma l'attrice ha risposto a molti utenti di entrambe le fazioni.

In risposta ad una follower che raccontava 'sono stata sculacciata e ora sono un'adulta rispettosa', Mendes ha risposto:"Sono così felice di essere d'accordo nel non essere d'accordo", specificando che 'la genitorialità non ha un manuale'.



Secondo quanto riporta People, quando un commentatore ha dichiarato di essere 'in completo disaccordo' con l'attrice, Mendes ha risposto di aver trovato la citazione 'potente' e di volerla trasmettere.

Eva Mendes ha dichiarato di preferire di stare a casa con Ryan Gosling piuttosto che trovarsi in qualsiasi altro luogo al mondo. L'attrice ha dichiarato di aver trascorso con tranquillità il lockdown tra le mura domestiche insieme alla star di La La Land.



Eva Mendes ha elogiato il papà Ryan Gosling, assicurando ai fan quanto l'attore sia un genitore meraviglioso.