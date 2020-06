Eva Longoria è un vero cecchino: sul set fece meglio dei veri agenti segreti

Ricordate quando, in Friends, Joey millantava nel suo curriculum abilità che era ben lontano dal possedere? Bene, chi sentisse Eva Longoria parlare delle sue capacità di tiro con le armi da fuoco potrebbe pensare che stia gonfiando le cose allo stesso modo... E sbaglierebbe clamorosamente.

Pare che in passato l'ex-star di Desperate Housewives abbia infatti sorpreso tutto il cast di The Sentinel sfoggiando delle abilità nel maneggiare pistole e simili di cui nessuno aveva idea fosse dotata: nel corso delle riprese, infatti, agli attori furono date lezioni di tiro alle quali Longoria ottenne risultati superiori a quelli ottenuti da circa il 90% degli agenti dei servizi segreti!

A spiegare le origini delle sue skill da cecchino fu l'attrice stessa: la brava e bella Eva raccontò infatti di aver spesso accompagnato il padre al poligono di tiro quando era ancora una ragazzina, avendo quindi modo di prendere confidenza con vari tipi di arma da fuoco e sviluppando quindi le doti che le permisero di mettersi in mostra sul set del film con Michael Douglas.

Chissà se, come una novella Robin Scherbatsky, anche Eva Longoria va ogni tanto a sparare qualche colpo per rilassarsi! Certo è che, per le prossime volte, la produzione non avrà bisogno di farsi carico della spesa di un istruttore. Qui, intanto, trovate la nostra recensione di The Sentinel.