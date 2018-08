Eva Longoria entra ufficialmente nel cast di Dora l'Esploratrice

La candidata al Golden Globe Eva Longoria (Desperate Housewives, Overboard, Dog Days) è stata scelta per interpretare la madre di Dora, Eva, nell'adattamento cinematografico live-action di Dora l'Esploratrice.

La produzione del progetto è iniziata all'inizio di questo mese in Australia.

Il film è diretto dall'11 volte vincitore del premio Emmy James Bobin (I Muppets, Muppets Most Wanted, Flight of the Conchords) e segna il debutto sul grande schermo del personaggio protagonista delle celebre serie tv per bambini Dora l'Esploratrice, andata avanti per quattordici stagioni dal 2000 al 2014.

Il film è una produzione Paramount Players e Nickelodeon in associazione con Walden Media. Il film è finanziato dal governo del Queensland attraverso la Screenland Queensland. La Paramount pubblicherà il film il 2 agosto 2019.

Dora l'Esploratrice vede Isabela Moner (Transformers: The Last Knight, Sicario: Day of the Soldado, Instant Family) nel ruolo della protagonista. Avendo passato la maggior parte della sua vita ad esplorare la giungla con i suoi genitori, niente poteva preparare Dora per l'avventura più pericolosa di sempre: il liceo. Da sempre esploratrice, Dora si ritrova rapidamente a guidare Boots (la sua migliore amica, una scimmia), Diego, e un gruppo di adolescenti in un'avventura live-action per salvare i suoi genitori e risolvere il mistero impossibile dietro una civiltà Inca perduta.

L'attrice diciassettenne Moner è affiancata nel film da uno dei più grandi divi del Messico, Eugenio Derbez, che interpreta Alejandro, un misterioso abitante della giungla che cerca di proteggere gli adolescenti dai teppisti. Il film presenta anche Micke Moreno (Escobar: Paradise Lost), nel ruolo del cugino Diego, Nicholas Coombe (Spy Kids: Mission Control, Midnight Sun) nei panni di Randy, un compagno di scuola superiore che si innamora di Dora, Madeleine Madden (Picnic at Hanging Rock, Tidelands) nei panni dell'altezzosa presidente della classe, Sammy, e la candidata all'Oscar Adriana Barraza (Babel, Amores Perros, Thor) come la nonna di Dora, Abuelita Valerie.

Dora l'Esploratrice verrà girato interamente nella Gold Coast australiana, nello stato del Queensland, sulla costa orientale del continente a sud di Brisbane. Village Roadshow Studios, la sede principale della produzione, negli ultimi anni ha ospitato diversi film importanti di Hollywood, tra cui Le Cronache di Narnia: Il viaggio del veliero, Paradise Beach, Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, Thor: Ragnarok e il più recente, Aquaman.