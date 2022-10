Eva Longoria, l'attrice di Desperate Housewives protagonista in un nuovo film

Nuova avventura sul grande schermo per Eva Longoria. L'attrice di origini messicane è nota per il ruolo di Gabrielle Solis nella serie televisiva Desperate Housewives, grazie alla quale ricevette una candidatura ai Golden Globe per la miglior interprete in una serie commedia o musicale. Ora per Longoria c'è un nuovo progetto.

L'attrice sarà protagonista del nuovo adattamento di Alexander and Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, al fianco di George Lopez, in una versione latina del best seller per bambini di Judith Viorst.



Distribuito da Disney+, il film sarà diretto da Marvin Lemus, con la produzione di 21 Laps di Shawn Levy e The Jim Henson Company.

La trama di Alexander and Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day ruota intorno ad una famiglia americana di origine messicana che ha smarrito il legame con le proprie radici ed intraprende un epico viaggio che non andrà in maniera desiderata.



La star - Eva Longoria ha dichiarato che Gabrielle potrebbe tornare in un reboot di Desperate Housewives - sarà una scrittrice di viaggi che ha perso la passione per il suo lavoro mentre Lopez sarà il nonno della famiglia, un motociclista davvero in gamba e tosto.

La produzione inizierà in New Mexico la prossima primavera, con lo script firmato da Matt Lopez.



In passato Eva Longoria stupì il cast di The Sentinel perché si rivelò brava quanto un cecchino durante le riprese di una scena d'azione.