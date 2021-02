Eva Green, Vincent Cassel e Louis Garrel in un nuovo film su I Tre Moschettieri

Pronti a tornare nella Francia de I Tre Moschettieri? Un nuovo progetto cinematografico che vedrà la partecipazione, tra gli altri, anche di Eva Green, Vincent Cassel e Louis Garrel sta per prendere piede.

Quella narrata nei romanzi di Alexandre Dumas è una delle storie più conosciute al mondo, e tanti sono stati i suoi adattamenti cinematografici e televisivi.

Il più recente per noi italiani è sicuramente Tutti per 1 - 1 per Tutti il sequel del film del 2018 I Moschettieri del Re (diretti entrambi da Giovanni Veronesi), mentre per quanto riguarda le produzioni straniere, risalgono rispettivamente al 2011 e al 2014 le ultime versioni arrivate sugli schermi (il film I Tre Moschiettieri di Paul W.S. Anderson e la serie tv targata BBC The Musketeers).

Adesso però, sarà una produzione francese a riportare nuovamente in auge I Tre Moschettieri. Il regista Martin Bourboulon dirigerà una trasposizione cinematografica in due parti, I Tre Moschettieri - D'Artagnan e I Tre Moschettieri - Milady, seguendo le sceneggiature di Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière.

Tra le star delle pellicole avremo Eva Green nel ruolo di Milady, Vincent Cassel nei panni di Athos, Pio Marmaï come Porthos, Romain Duris nelle vesti di Aramis e François Civil in quelle di D'Artagnan. In più, Louis Garrel sarà Re Luigi XIII.

Le riprese di entrambi i film avranno inizio quest'estate in Francia.