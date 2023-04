Eva Green vince la causa da 1 milione riguardante il film mai realizzato A Patriot

Eva Green ha vinto il processo che la vedeva coinvolta nel collasso del film A Patriot, film del 2019 che non è mai stato realizzato e per il cui lavoro l’attrice richiede il pagamento del cachet stabilito. La casa di produzione, da parte sua, incolpa l’attrice per il fallimento nel portare a termine il progetto.

Eva Green si era detta sconvolta quando i suoi messaggi privati erano stati letti in aula come parte del procedimento legale tra lei e la casa di produzione White Lantern e che avrebbero provato, secondo i legali dell’azienda, diverse negligenze dolose da parte dell’attrice durante la realizzazione del film.

L’attrice, forte del suo contratto, richiedeva il pagamento della somma stabilita, 1 milione di dollari, per la sua partecipazione al film fantascientifico, mentre lo studio sosteneva l’idea per cui con i suoi atteggiamenti distruttivi la Green avesse contribuito in maniera determinante al naufragio del film.

Il giudice Michael Green ha sentenziato che la Bond Girl avesse diritto al suo compenso in quanto non sarebbe in alcun modo venuta meno al contratto stipulato con la produzione.

La tesi della controparte sosteneva che la Green non avesse mai avuto intenzione di completare il progetto e che avesse fatto di tutto per sabotarlo causando così perdite milionarie. A riprova della cosa i messaggi dell’attrice in cui insultava i produttori e i finanziatori riferendosi a se stessa come a una specie di Crudelia.

Alla fine pare che la versione dell’attrice abbia avuto la meglio con il giudice che ha considerato poco rilevante la scarsa considerazione personale della Green rispetto ai suoi interlocutori.

Messe da parte le questioni giudiziarie, vi lasciamo alla news che svela la data di uscita del film Milady, parte della saga dedicata a I Tre Moschettieri in cui è presente al fianco di Vincent Cassell.