Eva Green parla del suo coinvolgimento in Doctor Strange In The Multiverse of Madness

Dopo che alcuni mesi fa erano emersi una serie di rumour secondo cui Eva Green avrebbe partecipato a Doctor Strange In The Multiverse of Madness, l'attrice e modella francese ha finalmente avuto modo di parlare della questione in una recente intervista.

Parlando con Total Film, la Green ha spiegato:

"Se mi sono incontrata con la Marvel? No, non che io sappia, niente affatto. Ma mi piace molto l'umorismo che c'è nei loro film. Recentemente ho visto il trailer di Black Widow, è un film che mi piacerebbe vedere."

In passato, l'attrice era stata collegata al ruolo di Nightmare, per il quale l'ex regista del film Scott Derrickson aveva espresso interesse in passato prima di abbandonare il progetto a causa di divergenze creative: "Kevin Feige ha fatto qualcosa di molto convincente, e il problema di iniziare con Nightmare fin dal primo film era quello di far passare l'idea che la Dimensione del Sogno sia a suo modo una vera e propria nuova dimensione. Il primo film è stato abbastanza impegnativo così com'è. È già un film ricco di sorprese ... avere per primo avversario Dormammu è stato più facile. Ed è il cattivo più presente nei fumetti."

Le riprese di Doctor Strange 2 inizieranno a maggio, con l'uscita prevista per maggio 2021. La regia, come noto, dovrebbe essere definitivamente affidata a Sam Raimi.