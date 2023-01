Eva Green furiosa: 'Miei messaggi letti in tribunale, è stato umiliante'

Sono giornate turbolente per Eva Green: la star di The Dreamers sta presenziando in tribunale nell'ambito di una causa che la vede opposta a White Lantern Ltd., società a capo della produzione di un film, tale A Patriot, al quale l'attrice avrebbe dovuto prender parte e che invece sembrerebbe inesorabilmente naufragato.

Green ha portato la compagnia in tribunale per chiedere che le venga corrisposto il catchet pattuito (si parla di 1 milione di dollari), mentre i membri della produzione accusano l'attrice di aver tentato deliberatamente di sabotare il film allo scopo di acquistarne i diritti in un secondo momento e produrlo in prima persona.

In tale contesto sono stati letti in aula alcuni messaggi WhatsApp di Eva Green, nei quali l'attrice si riferisce con parole decisamente poco piacevoli ai suddetti produttori (definiti "stron*i" e "persone infime e tristi") e al film stesso ("film di mer*a di serie B"). La cosa sembra non essere andata giù alla diretta interessata: "Non mi aspettavo che i miei messaggi venissero letti davanti alla corte. È stato davvero umiliante" sono state le parole di Eva Green.

Vedremo come si concluderà questa diatriba che, ora come ora, vede entrambi i contendenti tutt'altro che disposti a scendere a patti. A proposito di tribunali, qualche tempo fa proprio Eva Green disse la sua sulla questione Johny Depp vs Amber Heard.