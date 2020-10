Eva Green e Emmanuelle Seigner, il focoso bacio a Cannes prima di Quello che non so di lei

Stasera su Rai 4 torna in onda Quello che non so di lei, film scandalo diretto da Roman Polanski e interpretato da Eva Green e Emmanuelle Seigner, moglie del regista giunta qui alla quinta prova davanti alla sua cinepresa.

Il film, all'epoca atteso come una vera e propria perla cinefila dagli appassionati della settima arte, rappresentò il grande ritorno del leggendario regista di Chinatown e Il coltello nell'acqua sul grande schermo, a ben quattro anni di distanza dal lavoro precedente (Venere in Pelliccia) e per la prima volta a lavoro con Olivier Assayas, acclamato cineasta francese qui accreditato come co-sceneggiatore.

Molto divisivo e controverso, come spesso accaduto alle ultime opere firmate Polanski, Quello che non so di lei racconta la storia di Delphine, una scrittrice affermata che ha riscosso un notevole successo con il suo ultimo romanzo, incentrato sulla figura di sua madre, ma che oggi è vittima del "blocco dello scrittore": inizierà una relazione confidenziale con la misteriosa Lei, una sua fan molto seducente, intelligente e intuitiva che sembra conoscere Delphine meglio di chiunque altro.

Come a voler replicare nella realtà il rapporto sempre più hot del film (che a sua volta ricorda non poco quella altrettanto bollente tra la solita Emmanuelle Seigner e Kristin Scott Thomas) in Luna di fiele, Eva Green e la moglie di Polanski diedero scandalo a Cannes 2017 baciandosi appassionatamente di fronte ai fotografi e ovviamente allo stesso Polanski, vicino alle due attrici nel corso del red carpet.

Per altri approfondimenti ecco cosa ne pensa Eva Green delle scene di nudo al cinema.