Eva Green compie 42 anni: 'Le scene di sesso in The Dreamers? In America troppo puritani'

Giornata di festeggiamenti per una delle attrici più talentuose e affascinanti della sua generazione: Eva Green compie infatti oggi 42 anni, dandoci modo di celebrare quella che, oltre ad essere un'indiscussa icona di bellezza dallo stile inconfondibile, ha dimostrato di essere un'artista capace di interpretazioni tutt'altro che dimenticabili.

Prendiamo The Dreamers, ad esempio: oltre ad esser stato l'ultimo grande successo di una leggenda come Bernardo Bertolucci, il film del 2003 ha rappresentato per Eva Green la vera e propria consacrazione, un incredibile trampolino di lancio verso il successo nonostante (o forse dovremmo dire anche grazie a) le numerose polemiche suscitate da alcune scene piuttosto esplicite.

Proprio sulle scene di sesso presenti in The Dreamers Eva Green si espresse qualche tempo fa, criticando l'atteggiamento del pubblico americano al riguardo: "Credo sia stato davvero scioccante per gli americani, ma ciò che non capisco è perché si siano agitati così tanto per questa cosa. Non capisco perché non si possano vedere persone nude sullo schermo, ma si possano vedere bambini che vengono uccisi. È abbastanza strano. Sono troppo puritani, troppo bacchettoni" furono le sue parole.

Vi trovate d'accordo con le parole di Eva Green o fate parte di quel pubblico ancora traumatizzato da alcune sequenze del film di Bertolucci? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di The Dreamers.