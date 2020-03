Eva Green è un'astronauta nel trailer di Proxima, a maggio al cinema

Picturehouse Entertainment ha pubblicato il trailer ufficiale di Proxima, film drammatico in uscita nel Regno Unito a maggio, che avrà per protagonista Eva Green, affiancata da Matt Dillon, nei panni di un'astronauta. Il film è descritto come "una commovente esplorazione della maternità e della mortalità."

In Proxima Eva Green, reduce dal live-action Dumbo di Tim Burton (leggi qui la nostra recensione),interpreta Sarah Loreau, un'astronauta che sta finalmente per realizzare il suo sogno di andare in missione nello spazio. Ha dovuto faticare per conquistare questa possibilità, lottando in un ambiente sessista e dominato dagli uomini. Il film segue Sarah mentre si prepara fisicamente ed emotivamente al suo viaggio nel cosmo, in occasione del quale dovrà lasciare sulla Terra l'adorata figlia Stella (interpretata dalla piccola Zélie Boulant-Lemesle).

Il film, diretto da Alice Winocour, è stato presentato al Toronto International Festival 2019, e per le location sono state utilizzate delle vere strutture dell'Agenzia Spaziale Europea.

Oltre al trailer, in calce alla news è visibile la locandina di Proxima.

Lanciata nel cinema da Bernardo Bertolucci in The Dreamers nel 2003, Eva Green, che ha una sorella gemella che produce vino in Toscana, ha fatto parte anche del franchise di James Bond (Casino Royale, 2006) ed è stata diretta, oltre che da Tim Burton, da registi del calibro di Ridley Scott (Le Crociate, 2005), David Mackenzie (Perfect Sense, 2011) e Roman Polanski (Quello che non so di lei, 2017).