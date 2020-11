Quante volte Eva Green è apparsa nuda al cinema? Alla scoperta delle sue scene più sexy

La bellezza di Eva Green è cosa nota a chiunque frequenti più o meno saltuariamente il mondo del cinema: la star di Dark Shadows e Miss Peregrine gode di una presenza scenica che non tutte le sue colleghe possono vantare, alla pari del suo conclamato talento.

A proposito di bellezza, la nostra Eva non si è mai posta troppi problemi ad apparire in scene di nudo, purché fossero ben contestualizzate e funzionali alla trama: dando uno sguardo alla sua filmografia possiamo dunque facilmente renderci conto di quante volte l'attrice sia apparsa senza veli tra grande e piccolo schermo.

Partiamo dal The Dreamers di Bertolucci, il film che più di tutti contribuì al lancio della carriera della giovane Eva Green: per il regista di 900 e Ultimo Tango a Parigi l'attrice si spogliò in scena senza troppe riserve, contribuendo ad alzare il tasso erotico di un film già parecchio controverso da questo punto di vista.

La nostra si mostrò in tutta la sua bellezza anche in 300 - L'Alba di un Impero, durante il quale diede vita ad un'incredibile sequenza di sesso e violenza; per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, Green è apparsa nuda in Camelot, la serie TV andata in onda su Sky Atlantic. L'attrice di Casino Royale, però, non è l'unica a portare in giro cotanta bellezza: non tutti sanno infatti che Eva Green ha una sorella gemella... Residente in Italia!