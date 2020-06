Eurovision, Rachel McAdams nasconde delle inaspettate doti canore?

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga è la nuova commedia Netflix dedicata al contest musicale pan-europeo, in cui si sfidano cantanti provenienti da ogni angolo del vecchio continente. Vi ha preso parte anche Rachel McAdams, e in molti si domandano se l'attrice nasconda inattese doti canore.

A differenza delle classiche commedie di Will Ferrell, questa non è una vera parodia, quanto più una rappresentazione veramente bonaria e affettuosa di questa competizione, che quest'anno è andata in onda in modo molto ristretto a causa della pandemia di Covid-19.

La punta di diamante di questo film a cui ha preso parte anche Pierce Brosnan, è certamente la star di The Notebook. La McAdams però non ha però cantato in maniera completa tutti i pezzi musicali che le sono stati assegnati nel film. Per quanto ne sappiamo infatti, buona parte delle canzoni sono state interpretate da Molly Sandén, una cantante svedese che ha partecipato per davvero all'Eurovision Song Contest nel 2006 nella sezione junior.

La produttrice musicale del film, Savan Kotecha, ha però riferito che in ogni canzone c'è anche lo zampino dell'attrice. Infatti, anche lei ha registrato la propria versione della canzone che è stata poi mixata con quella della cantante svedese, dando così vita ad una vera e propria commistione canora.

