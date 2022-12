European Film Awards, stravince Triangle of Sadness: tutti i premi, c'è anche l'Italia!

La stagione dei premi entra nel vivo con la premiazione degli European Film Awards 2022, i famosi e prestigiosi 'Oscar del cinema europeo' che quest'anno hanno regalato davvero pochissime sorprese.

Come da pronostico, infatti, a rubare la scena è stato Triangle of Sadness di Ruben Östlund, che ha dominato la serata con il maggior numero di premi ritirati, ben quattro, tra cui quello per il miglior film, il premio principale della serata. Östlund ha vinto anche i premi per la migliore sceneggiatura e il miglior regista per il suo lavoro nel film, mentre Zlatko Burić ha ottenuto il premio per il miglior attore per il suo ruolo da protagonista superando purtroppo il nostro Pierfrancesco Favino.



Triangle of Sadness, che aveva vinto la Palma d'Oro di quest'anno - trasformando Ostlund nel nono regista della storia ad aver vinto due Palme - include nel cast Harris Dickinson, Charlbi Dean e anche Woody Harrelson. Qualche premio anche l'Italia, con Marco Bellocchio premiato per Esterno Notte e Piccolo corpo di Laura Samani che ha ritirato il premio FIPRESCI. Qui sotto tutti i vincitori:

European Film

Alcarràs di Carla Simón

Close di Lukas Dhont

Corsage di Marie Kreutzer

Holy Spider di Ali Abbasi

Triangle of Sadness di Ruben Östlund

European Documentary

A House Made Of Splinters di Simon Lereng Wilmont

Girl Gang directed di Susanne Regina Meures

Mariupolis 2 di Mantas Kvedaravičius

The Balcony Movie di Paweł Łoziński

Marcia su Roma di Mark Cousins

European Director

Lukas Dhont, Close

Marie Kreutzer, Corsage

Jerzy Skolimowski, Eo

Ali Abbasi, Holy Spider

Alice Diop, Saint Omer

Ruben Östlund, Triangle Of Sadness

European Actress

Vicky Krieps in Corsage

Zar Amir Ebrahimi in Holy Spider

Léa Seydoux in One Fine Morning

Penélope Cruz in Parallel Mothers

Meltem Kaptan in Rabiye Kurnaz Vs. George W. Bush

European Actor

Paul Mescal in Aftersun

Eden Dambrine in Close

Elliott Crosset Hove in Godland

Pierfrancesco Favino in Nostalgia

Zlatko Burić in Triangle Of Sadness

European Screenwriter

Carla Simón & Arnau Vilaró per Alcarràs

Kenneth Branagh per Belfast

Lukas Dhont & Angelo Tijssens per Close

Ali Abbasi & Afshin Kamran Bahrami per Holy Spider

Ruben Östlund per Triangle Of Sadness

European Discovery – Prix FIPRESCI