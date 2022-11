European Film Awards, tutte le nomination: Pierfrancesco Favino candidato miglior attore

La stagione dei premi entra nel vivo: a poche ore dall'annuncio del presentatore degli Oscar 2023, infatti, sono state annunciate le nomination per l'edizione 2022 degli European Film Awards, i premi più famosi dell'industria cinematografica europea.

Tra i principali favoriti spicca Triangle of Sadness di Ruben Ostlund, che allo scorso festival di Cannes era diventato uno dei 9 registi ad aver vinto 2 Palme d oro e che col suo precedente film The Square aveva dominato l'edizione degli EFA del 2017, mentre da segnalare per l'Italia la presenza di Pierfrancesco Favino nominato miglior attore per Nostalgia di Mario Martone, il film che rappresenterà la nostra industria agli Oscar 2023.

Trovate l'elenco di tutte le nomination qui sotto. I vincitori degli Excellence Awards nelle categorie fotografia, montaggio, production design, costumi, make-up, colonna sonora, sonoro e effetti speciali saranno determinati da una giuria di otto membri composta da rappresentanti delle diverse categorie e saranno annunciato il 23 novembre.

European Film

Alcarràs di Carla Simón

Close di Lukas Dhont

Corsage di Marie Kreutzer

Holy Spider di Ali Abbasi

Triangle of Sadness di Ruben Östlund

European Documentary

A House Made Of Splinters di Simon Lereng Wilmont

Girl Gang directed di Susanne Regina Meures

Mariupolis 2 di Mantas Kvedaravičius

The Balcony Movie di Paweł Łoziński

Marcia su Roma di Mark Cousins

European Director

Lukas Dhont, Close

Marie Kreutzer, Corsage

Jerzy Skolimowski, Eo

Ali Abbasi, Holy Spider

Alice Diop, Saint Omer

Ruben Östlund, Triangle Of Sadness

European Actress

Vicky Krieps in Corsage Zar

Amir Ebrahimi in Holy Spider

Léa Seydoux in One Fine Morning

Penélope Cruz in Parallel Mothers

Meltem Kaptan in Rabiye Kurnaz Vs. George W. Bush

European Actor

Paul Mescal in Aftersun

Eden Dambrine in Close

Elliott Crosset Hove in Godland

Pierfrancesco Favino in Nostalgia

Zlatko Burić in Triangle Of Sadness

European Screenwriter

Carla Simón & Arnau Vilaró per Alcarràs

Kenneth Branagh per Belfast

Lukas Dhont & Angelo Tijssens per Close

Ali Abbasi & Afshin Kamran Bahrami per Holy Spider

Ruben Östlund per Triangle Of Sadness

La cerimonia di premiazione degli European Film Awards 2022 si terrà il prossimo 10 dicembre.