European Film Awards 2023, Anatomia di una caduta miglior film: tutti i vincitori

La scorsa notte a Berlino si è svolta la 36esima edizione degli European Film Awards, il famoso riconoscimento cinematografico dedicato alla crème de la crème del miglior cinema europeo, e nuovo appuntamento con la stagione dei premi dopo le nomination ai Saturn Awards 2023.

L'edizione 2023 è stata all'insegna del Festival di Cannes, dato che ha visto vincitori gran parte dei titoli già premiati alla Croisette lo scorso maggio, con la Palma d'oro Anatomia di una caduta di Justine Triet premiato miglior film dell'anno dagli European Film Awards davanti a Fallen Leaves di Aki Kaurismäki, The Zone of Interest di Jonathan Glazer e il nostro Matteo Garrone di Io capitano, che rimane ancora una volta a secco in questa competizione.

Da segnalare anche il premio per la miglior attrice protagonista a Sandra Hüller, che è stata nominata due volte nella stessa categoria sia per Anatomia di una caduta che per The Zone of Interest, ritirando la statuetta per il primo film.

Qui sotto tutti i vincitori degli European Film Awards 2023:

European Film:

“Anatomy of a Fall”

“Fallen Leaves”

“Green Border”

“Io capitano”

“The Zone of Interest”

European Director:

Justine Triet, “Anatomy of a Fall”

Aki Kaurismäki, “Fallen Leaves”

Agnieszka Holland, “Green Border”

Matteo Garrone, “Io capitano”

Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”

European Screenwriter:

Justine Triet e Arthur Harari, “Anatomy of a Fall”

Aki Kaurismäki, “Fallen Leaves”

Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko e Agnieszka Holland, “Green Border”

İlker Çatak e Johannes Duncker, “The Teachers’ Lounge”

Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”

European Actress:

Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”

Eka Chavleishvili, “Blackbird Blackbird Blackberry”

Alma Pöysti, “Fallen Leaves”

Mia Mckenna-Bruce, “How to Have Sex”

Leonie Benesch, “The Teachers’ Lounge”

Sandra Hüller, “The Zone of Interest”

European Actor:

Thomas Schubert, “Afire”

Jussi Vatanen, “Fallen Leaves”

Josh O’Connor, “La Chimera”

Mads Mikkelsen, “The Promised Land”

Christian Friedel, “The Zone of Interest”

European Documentary:

“Apolonia, Apolonia”

“Four Daughters”

“Motherland”

“On the Adamant”

“Smoke Sauna Sisterhood”

European Discovery – Prix Fipresci:

“20,000 Species of Bees”

“How to Have Sex”

“La Palisiada”

“Safe Place”

“The Quiet Migration”

“Vincent Must Die”

European Animated Feature Film:

“A Greyhound of a Girl”

“Chicken for Linda!”

“Robot Dreams”

“The Amazing Maurice”

“White Plastic Sky”

European Short Film:

“27”

“Aqueronte”

“Daydreaming So Vividly About Our Spanish Holidays”

“Flores Del Otro Patio”

“Hardly Working”

