Euronics Big Fun: Captain America, Avengers, Iron Man, tutte le offerte sui film Marvel

Come parte della promozione Big Fun, Euronics.it ha pensato ai fan della Marvel proponendo una ricca selezione di film Disney/Marvel Studios in DVD e Blu-Ray a prezzi estremamente contenuti, offerta valida online su Euronics.it e nei negozi Euronics di tutta Italia: di seguito l'elenco completo.

La selezione dei film in offerta include Ant-Man, Guardiani della Galassia Volume 2, Doctor Strange, Captain America The Winter Soldier, Iron Man, Thor, Avengers Age of Ultron e Iron Man 3, solamente per citarne alcuni:



Film Marvel DVD

Ant-Man € 9,99

Avengers € 9,99

Avengers Age of Ultro € 9,99

Captain America € 9,99

Captain America Civil War € 9,99

Captain America The Winter Soldier € 9,99

Doctor Strange Steelbook Edition € 9,99

Guardiani della Galassia € 9,99

Guardiani della Galassia Volume 2 Steelbook € 9,99

Iron Man € 9,99

Iron Man 2 € 9,99

Iron Man 3 € 9,99

Thor € 9,99

Thor The Dark World € 9,99

Film Marvel Blu-Ray

Ant-Man € 11,99

Avengers Age of Ultron € 11,99

Captain America € 11,99

Captain America Civil War € 11,99

Captain America The Winter Soldier € 11,99

Doctor Strange € 11,99

Guardiani della Galassia € 11,99

Guardiani della Galassia Volume 2 Steelbook € 11,99

Iron Man € 11,99

Iron Man 2 € 11,99

Iron Man 3 € 11,99

The Avengers € 11,99

Thor € 11,99

Thor The Dark World € 11,99

La promozioneè valida per gli acquisti online e nei negozi fisici, indubbiamente una buona occasione per arricchire la propria collezione Home Video ad un prezzo piccolo piccolo.