Ethan Hawke vuole Star Wars! 'Farei tutto ciò che vogliono'

Ethan Hawke vuole Star Wars: dopo il suo debutto nell'universo Marvel nellaserie Moon Knight nei panni di Arthur Harrow, l'attore desidera far parte di un altro franchise targato Disney.

Hawke, ospite da TODAY, ha scherzato sul fatto di aver provato a realizzare il suo desiderio di far parte di Star Wars parlandone nei talk show: "Non ha funzionato. Dai, posso essere il migliore amico di Obi Wan!". Incalzato dai presentatori, ha aggiunto: "Un giorno spero di essere su questo show per promuoverlo e aggiungeremo una clip di questo momento per dire: "I sogni diventano realtà! Farò tutto quello che vogliono. Datemi una spada laser, farò il cattivo, farò il buono, non mi importa".

Non è la prima volta che Hawke si candida per Star Wars: l'attore stesso ammette di aver fatto diversi "appelli pubblici":"Lo so, e vedo tutte queste persone fantastiche in queste ruoli che avrei potuto interpretare. Avrei potuto interpretare quella parte. Immagino di non piacere a qualcuno là sopra...Penso che abbiano qualcosa in mente - ciò che mi fa sentire meglio è pensare che abbiano qualcosa di davvero buono in mente".

Hawke al momento sta facendo il giro promozionale per Leave the World Behind, un dramma postapocalittico in uscita su Netflix questa settimana.