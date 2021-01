Ethan Hawke sicuro: 'È un periodo terribile per parlare di sessualità maschile'

Nel corso di un'intervista rilasciata per presentare il suo nuovo libro A Bright Eay of Darkness Ethan Hawke ha parlato a ruota libera dei temi affrontati nel corso della sua carriera da scrittore, soffermandosi in particolar modo sulle difficoltà che è possibile riscontrare al giorno d'oggi nel parlare di sessualità dal punto di vista maschile.

"La nostra identità sessuale e le relazioni che abbiamo vissuto definiscono la nostra vita. Anche a causa della cancel culture oggi è davvero difficile dire: 'Voglio parlare apertamente delle idiosincrasie della sessualità umana'. Qual è quella famosa frase del grande Mark Twain? 'Lo scopo dell'arte è alleviare la vergogna'. Noi viviamo in un periodo in cui non puoi scrivere di comportamenti sbagliati, perché sembra che tu li stia giustificando. [...] È un periodo terrificante per parlare di sessualità maschile. Ma se non riesci a far luce negli angoli più oscuri, i demoni che vivono lì non andranno mai via" ha spiegato Hawke.

Relativamente ad alcune recensioni negative ricevute dalla sua opera, l'attore ha invece optato per una disposta diplomatica: "Da scrittore posso accettare le critiche, se la critica non ama le mie opere evidentemente non ama il modo in cui il mio cervello funziona e a me sta bene. Nei ristoranti incontro gente che mi odia. E 70 milioni di persone hanno votato per Trump. I gusti non si discutono". Parlando di cinema, invece, vi ricordiamo che Ethan Hawke sarà nel cast di The Guilty, il film Netflix con Jake Gyllenhaal.