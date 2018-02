Ethan Hawke sarà Nikola Tesla nel biopic diretto da Michael Almereyda

sarà il protagonista del film, biopic scritto e diretto dasull'inventore e pioniere nel mondo energetico. Il progetto è della Millennium Media e verrà presentato nei prossimi giorni a vari produttori durante la Berlinale. Lo script è stato aggiornato da Almereyda sul lavoro di

Tesla sarà l'occasione per Ethan Hawke di tornare a collaborare con Michael Almereyda, con il quale ha lavorato in Hamlet e Cymbeline. Il biopic seguirà la storia dell'inventore serbo e della sua storica rivalità con Thomas Edison.

Nikola Tesla è noto per aver progettato il sistema elettrico a corrente alternata, sistema predominante tuttora ai giorni nostri. Ha creato anche la bobina di Tesla, attualmente utilizzata nella tecnologia radio. Tesla ha creato e sviluppato una serie di altre invenzioni ed è riconosciuto come il pioniere nella scoperta della tecnologia a raggi X, della tecnologia radar, del controllo remoto e del campo magnetico rotante.

Del film si occuperanno Passage Pictures e Campbell Grobman Films e le riprese dovrebbero cominciare nell'area di New York in primavera. Ethan Hawke ha recentemente preso parte ai film Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson e First Reformed di Paul Schrader.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto quattro nomination ai premi Oscar: come miglior attore non protagonista per Training Day e Boyhood e per la miglior sceneggiatura non originale per Before Sunset - Prima del tramonto e per Before Midnight.

Nikola Tesla è stato interpretato sul grande schermo da Petar Bozovic nel film Il segreto di Nikola Tesla (1980) di Krsto Papić e da David Bowie in The Prestige (2006) di Christopher Nolan.