Ethan Hawke: 'Peter Weir si è ritirato anche per colpa di Russell Crowe e Johnny Depp'

Peter Weir è uno dei registi più acclamati dalla critica, avendo partorito nel corso di una straordinaria carriera capolavori quali L'attimo fuggente con Robin Williams, The Truman Show con Jim Carrey, Witness con Harrison Ford e molti altri ancora. Il regista australiano non gira un film a Hollywood dal 2010 e Ethan Hawke pensa di sapere perché.

Parlando con IndieWire, durante la promozione della sua nuova docuserie, The Last Movie Stars, Ethan Hawke ha parlato del motivo per cui Peter Weir si è allontanato da Hollywood dopo l'uscita del suo film del 2010, The Way Back. A quanto pare, Weir si sarebbe stancato di fare cinema dopo un paio di esperienze terribili con alcuni grandi attori di serie A.

"Penso che abbia perso interesse per i film", ha spiegato Hawke, che ha lavorato con Weir ne L'attimo fuggente, ancora giovanissimo. "Gli piaceva molto quel lavoro quando non aveva attori che lo mettevano in difficoltà. Russell Crowe e Johnny Depp lo hanno distrutto. È una persona così rara al giorno d'oggi, un artista popolare. Fa film mainstream che sono artistici. Per avere il budget per fare The Truman Show o Master and Commander, ci vuole un Jim Carrey o un Russell Crowe. Penso che Harrison Ford e Gerard Depardieu fossero il suo genere di attori. Erano amici dei registi e non si consideravano importanti".

Per chi non conoscesse la carriera del regista, Weir ha diretto Master and Commander, con Russell Crowe nel ruolo di protagonista. Si dice che ci sia stato un po' di dramma dietro le quinte, ma il film è stato nominato agli Oscar come miglior film e miglior regia. Tuttavia, tra l'uscita di quel film e l'ultimo film di Weir, The Way Back, sono passati sette anni, il che potrebbe dare credito a quanto affermato da Hawke.

Tra la realizzazione di Master and Commander e The Way Back, Weir era stato ingaggiato per dirigere Shantaram con Johnny Depp. Tuttavia, dopo aver sviluppato il film per un po', Weir ha lasciato per divergenze creative. Anche in questo caso, ciò è in linea con l'affermazione di Hawke secondo cui forse Depp era parzialmente responsabile dell'abbandono del regista.

Recentemente, Hawke ha parlato della figlia Maya e ha anche dichiarato anche di essere all'inizio dell'ultima fase della sua carriera d'attore. Vi rimandiamo alla recensione di Black Phone, film horror che vede Hawke riunito con il regista Scott Derrickson dopo il successo di Sinister.