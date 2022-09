Ethan Hawke perse un noto ruolo di Ewan McGregor: 'Il più grande provino della mia vita'

La coppia di attori veterani Ewan McGregor ed Ethan Hawke hanno debuttato di recente nel film Raymond & Ray di Apple TV+, ma circa 20 anni fa si trovarono a dover competere per un ruolo che alla fine andò a McGregor. Il collega rimpiange ancora di aver perso la parte da protagonista anche perché "fu il provino migliore della sua vita".

Prima che possiate strapparvi i capelli o lanciarvi in incredibili voli pindarici, immaginando Ethan Hawke mentre brandisce una spada laser contro il Generale Grievous, vi fermiamo subito: il ruolo che Ethan Hawke perse in favore di Ewan McGregor non è quello del redivivo Obi Wan Kenobi. Ma si tratta comunque di un film che ha fatto la storia del grande schermo, portandosi a casa anche un paio di Oscar tecnici e facendo cantare un’intera generazione insieme ai suoi protagonisti.

Stiamo parlando di Moulin Rouge! – di recente Baz Luhrmann ne ha parlato spiegando come non sarebbe stato possibile senza Elton John – il film musical del 2001 che vide McGregor affiancare la bellissima e talentuosa Nicole Kidman. Lancio sfiorato per Ethan Hawke, che in una nuova intervista con ScreenRant per il film Apple TV+ ha raccontato: “A Ewan non piace che racconti questa storia perché si imbarazza, ma ho fatto uno dei più grandi provini della mia vita per Moulin Rouge!”.

Continua l’attore: “Ho letteralmente spaccato a quell’audizione. Ma non provo invidia per Ewan, anzi. Questo mi serve solo per dire quanto mi è piaciuto il suo lavoro. Sono comunque andato a vedere il film il giorno dell'inaugurazione e l'ho adorato. Quindi, l'ho superato. Ma vi posso dire questo: che un giorno si vedrà quell'audizione e la gente ci farà un pensierino”. Nessuna occasione sprecata, però, per Ethan Hawke, che proprio in quello stesso anno si impose con la sua clamorosa interpretazione in Training Day al fianco di Denzel Washington. Possiamo dirlo: entrambi hanno avuto l’opportunità della vita. E non l’hanno sprecata.