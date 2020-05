Ethan Hawke e Julie Delpy su Vimeo: ecco Before The End, quarto film della love story

Jesse e Celine diventano virtuali in Before the End, quarto capitolo della famosa saga romantica di Richard Linklater con protagonisti Ethan Hawke e Julie Delpy disponibile su Vimeo.

I fan della trilogia "Before" si sono chiesti se Jesse e Celine torneranno per un quarto film, e ora che sono passati ben sette anni da Before Midnight (2013), ci ha pensato un fan a far ricongiungere i due personaggi: partendo da una recente conversazione live-streaming tenuta da Hawke e Delpy, un appassionato della saga di Linklater ha creato Before the End, un cortometraggio che mostra come Jesse e Celine stiano andando avanti durante la quarantena.

Il film non contiene dialoghi ed è impostato sulle reazioni di Hawke e Delpy alla canzone di Kath Bloom "Come Here", che veniva usata in Before Sunrise. L'obiettivo del cortometraggio era ricreare la scena della cabina discografica del film, contestualizzandola alla quarantena.

Rob Stone, il creatore di "Before the End", ha scritto in una dichiarazione che accompagna il cortometraggio che si tratta di "un esperimento di aggiornamento dell'effetto Kuleshov per i social media: mostra come la giustapposizione di immagini non correlate verrà letta da un pubblico cinematografico come narrativa, anche se la proiezione di connessioni emotive tra le immagini è, come qui, interamente il costrutto del pubblico".

