Ethan Hawke e la figlia Maya suonano e cantano in quarantena insieme alla famiglia

La star di Stranger Things, Maya Hawke, sta trascorrendo insieme al celebre padre Ethan Hawke, e il resto della famiglia la quarantena in questo periodo complicato in seguito all'emergenza Coronavirus. Per trascorrere il tempo, Maya e il padre Ethan si sono dilettati insieme al fratello e alle sorelline in una performance canora.

Il video è stato pubblicato su Instagram e si vedono i componenti della famiglia Hawke impegnati a cantare in un salone pieno di libri.

Musica folk e country, tanto cara al padre Ethan Hawke, che spesso ha dedicato i suoi progetti cinematografici proprio a luoghi texani e a questa particolare tradizione musicale americana.



Maya Hawke mostra di avere un indiscusso talento canoro; l'attrice è salita alla ribalta per il ruolo di Robin nella serie di successo di Netflix, Stranger Things. L'attrice è figlia di Ethan Hawke e dell'ex moglie dell'attore, Uma Thurman.

Ethan Hawke di recente è comparso in The Kid, diretto da Vincent D'Onofrio, Le verità di Kore'Eda Hirokazu, al fianco di Juliette Binoche e Catherine Deneuve.

Nel 2020 comparirà nel film di RZA, dal titolo Cut Throat City.

Maya Hawke, oltre al ruolo in Stranger Things, ha preso parte alla lavorazione di C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino e alla mini-serie tv Piccole Donne, dove ha recitato nel ruolo di Jo March.

