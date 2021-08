Ethan Hawke elogia Richard Linklater: 'I suoi film sono come l'universo Marvel'

Nel corso di una conferenza stampa al Karlovy Vary Film Festival, Ethan Hawke ha parlato della sua esperienza con Richard Linklate, con cui ha lavorato alla Before Trilogy e Boyhood, paragonando i suoi film al Marvel Cinematic Universe.

"Potrei dire che Boyhood è un prequel di Prima dell'alba. Ellar Coltrane interpreta il surrogato di Richard Linklater e poi io inizio a interpretare il surrogato di Richard Linklater. È come l'universo Marvel!" ha dichiarato l'attore, che proprio di recente ha preso parte alle riprese della serie del MCU Moon Knight. "Questa è l'essenza di tutto ciò a cui tiene, ovvero che la vita reale è abbastanza bella così com'è e non ha bisogno di esagerazioni. Non è Wonder Woman, è una donna. Il motivo per cui esistono queste performance è il suo rispetto per Julie e Patricia, perché vuole dare loro spazio. Molti uomini lo fanno per gli uomini, ma non sono in tanti a farlo per le donne".

L'attore ha poi svelato i primi dettagli sul potenziale nuovo progetto di Linklater, ovvero una pellicola basata sul Trascendentalismo, il movimento di scrittori e filosofi che nel 19° ha attirato artisti del calibro di Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau e l'autrice di Piccole donne Louisa May Alcott.

"Sono stati i primi leader del movimento abolizionista; erano vegetariani; hanno combattuto per i diritti delle donne - ha spiegato - Rick è ossessionato da come le loro idee siano ancora molto radicali. Questo potrebbe essere un film fantastico e Rick lo sta scrivendo proprio ora. È arrabbiato con me [per essere venuto a Karlovy Vary], pensa che dovrei essere a casa sua."

A proposito della Before Trilogy, di recente Julie Delpy ha rivelato di aver rifiutato un quarto capitolo della saga.