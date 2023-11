Ethan Hawke compie 53 anni: 'Film senza impegno? No, c'è già troppa mer*a in giro'

All'alba dei suoi 53 anni, Ethan Hawke può vantare una carriera di successo fatta di ogni genere di film, ma con una costante: difficilmente qualcuno di questi non ha lasciato il segno. La star de L'Attimo Fuggente, d'altronde, è sempre molto attenta a scegliere i progetti a cui dedicarsi, come si evince dalle sue parole.

Con le dovute eccezioni (recentemente Hawke ha ad esempio ammesso di aver accettato Moon Knight per soldi), il nostro Ethan ha infatti sempre cercato di mantenersi su standard piuttosto elevati: "Un sacco di questi film sono davvero divertenti da vedere. Però è come farsi di crack o qualcosa del genere, più vai avanti e più ti senti sminuito. C'è un sacco di sesso, gente che limona o che fa vedere le tette, che è sempre divertente ma non è ciò che voglio fare" sono state le sue parole.

Hawke prosegue: "Ci ho provato, ci ho provato quando ho fatto Identità Violate con Angelina Jolie, un popcorn movie, il primo film vuoto che abbia mai fatto. Ma non mi è piaciuto, perché alla fine penso che ci sia in giro già troppa mer*a del genere". Siete d'accordo? Vi vengono in mente altri film con Ethan Hawke che non meriterebbero critiche particolarmente positive? Fatecelo sapere nei commenti!