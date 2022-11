Ethan Hawke compie 52 anni: 'Ero terribilmente invidioso di River Phoenix'

Certi fantasmi sono duri a sparire, soprattutto se ingombranti come quello di River Phoenix: è impossibile metter da parte il ricordo di uno come il fratello di Joaquin, a maggior ragione se, come Ethan Hawke, si ha avuto modo di condividere con lui uno sfolgorante inizio di carriera non privo di qualche strascico.

Nel giorno del 52esimo compleanno di Ethan Hawke (nato ad Austin il 6 novembre del 1970) ci tornano infatti in mente alcune dichiarazioni della star di Before Sunrise sull'invidia provata nei confronti della sua co-star di Explorer: "Ero amico di River Phoenix, sapete, ma sono stato anche terribilmente invidioso di lui finché un amico non mi disse che il fatto che lui stesse andando bene non significava che io fossi meno bravo" fu il ricordo di Hawke al riguardo.

L'attore prosegue: "È come quella splendida frase di Gore Vidal: 'Quando un mio amico ha successo, una piccola parte di me muore'. Essere adulti è davvero una sfida. Quando sei giovane puoi aggrapparti sempre al fatto di essere promettente, poi a un certo punto devi smettere di esserlo. Ti viene voglia di dire: 'Hey, non posso tornare a essere promettente?'".

I fatti d'altronde, parlano da sé: River Phoenix è entrato nella leggenda per motivi che, purtroppo, non si fermano alla sua immensa bravura da attore, ma il buon Ethan non può certo lamentarsi della sua carriera. Qui, a tal proposito, trovate Ethan Hawke rivestire i panni del suo personaggio in Black Phone in occasione di Halloween.