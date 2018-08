Ethan Hakwe vs. Logan - The Wolverine: 'non è un gran film'

Nell'annata cinematografica del 2017, se parliamo del genere 'cinecomic', uno dei film che più è contraddistinto è stato, senza ombra di dubbio, Logan - The Wolverine di James Mangold.

Uscito a marzo del 2017, Logan - The Wolverine segnava la 'fine' di Hugh Jackman nei panni del popolare antieroe dei fumetti della Marvel, capace di conquistare sia critica che pubblico, arrivati ad elogiare il prodotto come uno dei miglior cinecomics degli ultimi anni. Il film ha finito per ottenere persino una nomination agli Oscar 2018 come miglior sceneggiatura non originale, categoria in cui alla fine non ha vinto.

Eppure, nonostante il pubblico abbia elogiato quest'ultima fatica di Jackman nei panni di Logan, c'è chi non è riuscito ad apprezzarla e non ci trova... niente di che. Stiamo parlando dell'attore Ethan Hawke che, in una recente intervista, non elogia affatto il film di Mangold: "Abbiamo un problema oggigiorno, che ci dicono che Logan è un gran film. Beh, è un bel film di supereroi. Coinvolge ancora persone in calzamaglia con artigli di metallo che gli escono dalle mani. Non è Bresson. Non è Bergman. Ma ne parlano come se lo fosse. Sono andato a vederlo perché tutti mi continuavano a dire 'è un gran film', ma gli ho risposto 'nah, è soltanto un buon film di supereroi'. C'è una grossa differenza ma il gran business non pensa ci sia. Il grande business vuole che tu pensi che sia un gran film perché vuole spillarti dei soldi".

D'accordo o meno con le sue affermazioni?