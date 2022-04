Ethan Coen dirigerà un nuovo film (senza il fratello Joel)

I Fratelli Coen non faranno più film insieme, ma ciò non vuol dire che non avremo più pellicole targate Ethan o Joel Coen. E mentre Joel ha già dato, adesso tocca a Ethan.

Anche da soli i Fratelli Coen continuano a fare la storia del cinema.

Nonostante la separazione creativa, i registi di Fratello, dove sei? e Il Grande Lebowski non si allontanano dal cinema, e anzi, sono entrambi impegnati a lavorare su nuovi progetti.

Ma se Joel ci ha già regalato The Tragedy of Macbeth, Ethan deve ancora mostrarci con cosa farà il suo ritorno sugli schermi.

Al momento sappiamo solo che anche lui sta realizzando una pellicola di cui sarà regista, sceneggiatore e produttore, e che dividerà queste due ultime mansioni con la moglie Tricia Cooke.

Il film, ancora senza un titolo, sarà prodotto da Focus Features e Working Title.

Quando lo scorso anno fu annunciata la separazione tra i fratelli, il compositore e collaboratore di lunga data dei Coen Carter Burwell aveva suggerito che la motivazione fosse da ricercare nel fatto che Ethan non voleva più fare film, volontà espressa anche dallo stesso autore, che sembrava volersi concentrare sul teatro.

Qualcosa tuttavia deve essere cambiato, perché Ethan tornerà dietro la cinepresa per la prima volta dal film Netflix La Ballata di Buster Scruggs.

Per cosa, però, resta da vedere.