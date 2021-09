Eternals: Chloe Zhao ha convinto la Marvel citando i film di Denis Villeneuve

Che Chloe Zhao e Denis Villeneuve si stimassero a vicenda era cosa nota, con la regista che ha recentemente elogiato il collega per il suo lavoro sull'adattamento cinematografico di Dune, di prossima uscita. Ora pare che Zhao abbia addirittura convinto i Marvel Studios della sua idea su Eternals mostrano proprio le immagini dai film del collega.

In una conversazione con Bazar i due registi hanno parlato insieme dei loro nuovi progetti in arrivo, appunto l'adattamento di Dune e il cinecomic Eternals che presenterà dei nuovi personaggi mai visti prima all'interno del Marvel Cinematic Universe. Nell'intervista Zhao ha spiegato di aver guardato ripetutamente i film del collega Villeneuve come fonte di ispirazione per la costruzione di nuovi mondi, citando film come Prisoners, Sicario, Arrival e Blade Runner 2049 come ottimi esempi in tal senso.

"Vorrei far domanda per lavorare sui tuoi set ed essere la tua assistente. Sai, quando sono andata alla Marvel per parlare di Eternals, avevo delle foto dei tuoi film come riferimenti. Sono legata a quei registi che hanno un talento molto forte nel costruire mondi. Quando guardo i tuoi film, anche se appartengono a generi diversi, da Sicario ad Arrival a Prisoners e poi Blade Runner 2049 riesci a costruire dei mondi così viscerali che posso quasi toccarli".

In una precedente occasione, Zhao aveva espresso il suo entusiasmo per Dune, che uscirà nelle sale italiane il 16 settembre prossimo. Mentre Villeneuve stesso aveva elogiato la collega per il suo lavoro su Nomadland. La regista di Eternals aveva dichiarato: "Mi dà grande speranza il fatto che un regista come Denis Villeneuve abbia potuto realizzare le sue idee mettendo insieme qualcosa di incredibile, così cinematografico. L'esperienza che ho vissuto in quella stanza mi ha sconvolta".

Su queste pagine potete recuperare l'ultimo trailer di Eternals, in uscita a novembre nelle sale.