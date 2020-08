Eterni v The Suicide Squad: James Gunn scherza sul cambio di titolo del film Marvel

Come noto il nuovo film del Marvel Cinematic Universe Gli Eterni ha ufficialmente cambiato titolo, trasformandosi in lingua originale da 'The Eternals' a 'Eternals'.

Poco dopo l'annuncio dei Marvel Studios, il regista e sceneggiatore James Gunn ha parlato della faccenda con toni scherzosi, paragonando il nuovo titolo del film con Kit Harington e Angelina Jolie al suo prossimo blockbuster, The Suicide Squad, realizzato per la concorrenza di DC Films.

Come potete vedere nel tweet in basso, Gunn ha risposto ad un follower che scriveva: "Non c'è niente di sorprendente nel fatto che il film Marvel's Eternals abbia eliminato il 'The' dal titolo. James Gunn ne aveva bisogno per il suo The Suicide Squad della DC Comics in uscita il prossimo anno. Fate un po' di conti, gente." Al che Gunn ha commentato: "I miei amici dei Marvel Studios mi hanno fatto un favore consegnandomi il 'The'. Grazie ragazzi!"

Curiosamente The Suicide Squad sarà un soft-reboot del Suicide Squad di David Ayer, uscito originariamente nel 2016 senza il 'The' nel titolo. La decisione fu presa appositamente per differenziare il film di Gunn da quello di Ayer, col produttore Peter Safran che dichiarò: "Il film si chiamerà The Suicide Squad. Non sarà Suicide Squad 2. Non è un sequel. Non dirò nulla per ora ma sì, si chiama The Suicide Squad."

Nel frattempo, cresce l'attesa per l'arrivo del trailer de Gli Eterni ... o semplicemente Eterni, adesso?