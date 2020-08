Gli Eterni, ufficiale: il film Marvel ha cambiato titolo

I fan Marvel che vivono ormai da tempo la spasmodica attesa di novità su Gli Eterni sono destinati a restare delusi anche oggi: gli Studios non hanno rilasciato aggiornamenti di rilievo sull'attesissimo film con Richard Madden e Angelina Jolie, per cui al momento tocca accontentarci di prendere atto di un leggero cambiamento nel titolo.

Si tratta, a dirla tutta, di un cambiamento abbastanza insignificante e che avrà presumibilmente effetti sulla sola versione originale del titolo: Marvel ha infatti deciso di rimuovere l'articolo dal nome del film sugli Eterni, passando da The Eternals ad un più semplice Eternals.

Kevin Feige e co. non hanno ritenuto necessario dare spiegazioni su questo improvviso cambiamento, dovuto probabilmente a questioni relative al marketing e alla promozione del film. Ad oggi, comunque, sembra non esserci in vista alcun cambiamento di questo tipo per i fan italiani, che dovrebbero quindi trovare in sala il film come Gli Eterni.

Ancora nessuna notizia, dunque, per quanto riguarda un trailer de Gli Eterni richiesto a gran voce dai fan Marvel negli ultimi mesi: con l'uscita del film prevista tra pochi mesi, comunque, è probabile che novità in tal senso arrivino in tempi brevi. Qualcuno, intanto, si chiede se Gli Eterni introdurrà il fratello di Thanos nel Marvel Cinematic Universe.