Gli Eterni, trapela online il look del villain del film Marvel: foto

In un mondo ideale il cinecomic Gli Eterni sarebbe arrivato nelle sale cinematografiche lo scorso novembre, invece a causa della pandemia di coronavirus dovremo aspettare fino al novembre prossimo, sempre che un ulteriore rinvio non ne posticipi ancora l'uscita nelle sale. Ad oggi della pellicola di Chloe Zhao sappiamo pochissimo purtroppo.

A parte qualche occhiata ai protagonisti de Gli Eterni, finora sappiamo davvero pochissimo se non quasi nulla del cinecomic che allargherà ulteriormente la mitologia della Marvel al cinema e proseguirà con la narrazione della sua Fase 4. Ma un recente leak avvenuto grazie al merchandise dedicato al film pronto da diversi mesi e che aspetta solo l'uscita al cinema di questo per approdare nei negozi potrebbe aver spoilerato ai fan la prima occhiata al villain della pellicola.

Stiamo parlando del personaggio di Kro, un Deviant che dovrebbe essere il principale avversario dei protagonisti di Gli Eterni. L'immagine sarebbe trapelata e questa raffigura il design del personaggio come lo vedremo ritratto nel merchandise del film Marvel.

Gli Eterni, lo ricordiamo, sono una specie extraterrestre e immortaleproveniente da un pianeta lontano che è arrivata sulla Terra migliaia di anni fa. Questi supereroi hanno protetto l'umanità fin dall'alba dei tempi. Possiedono una forza incredibile e l'abilità di volare, ma non solo. Il ritorno dei Devianti, una razza di predatori alieni, spinge gli Eterni a unire i loro poteri. Lavorando come una squadra, tenteranno di salvare il mondo.

Il film è ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame. L'uscita de Gli Eterni è fissata al 5 novembre 2021, ma restiamo in attesa di eventuali slittamenti in caso di posticipo di Black Widow. Nei giorni scorsi, la regista ha parlato dei rischi presi da Marvel per realizzare Gli Eterni.