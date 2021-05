Gli Eterni, la trama è sottochiave, ma un'anticipazione parla di una guerra fra dèi

Marvel è nota per la maniacalità con cui custodisce i segreti relativi ai film in uscita, protetti da clausole e misure di sicurezza degne dei più pericolosi segreti di Stato: non fa eccezione Gli Eterni, il film di Chloe Zhao prossimo all'uscita in sala di cui, però, al momento sappiamo davvero poco.

Certo, il recente trailer de Gli Eterni sembra anticipare una minaccia peggiore di Thanos, ma tutto è ancora avvolto in confini piuttosto incerti, con gli Studios che in questo momento sono ovviamente impegnati a cercare di alzare ulteriormente il livello di curiosità intorno al film con Richard Madden e Kit Harington.

Una nuova anticipazione apparsa su Total Film, però, ci dà la conferma di quanto già intuito in precedenza: a dar filo da torcere alle new entry del Marvel Cinematic Universe saranno i Devianti, figli dei Celestiali proprio come gli Eterni e impegnati in uno storico quanto sanguinoso conflitto con questi ultimi.

Di più, naturalmente, non ci è dato sapere: anche stavolta, dunque, ci siederemo in sala completamente all'oscuro di ciò che ci si parerà davanti di lì a poco. Dopotutto non è detto che sia un male, non trovate? A proposito di anticipazioni, intanto, pare che nel trailer de Gli Eterni sia presente un riferimento a Moon Knight.