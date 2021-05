Gli Eterni, ecco il primo trailer ufficiale del film Marvel di Chloe Zhao!

Il momento di dare un primo sguardo a Gli Eterni è finalmente arrivato: dopo tanta attesa, tante indiscrezioni e tante supposizioni, il primo trailer ufficiale ci permette infatti di osservare per la prima volta il lavoro svolto da Chloe Zhao per il suo primo film in chiave Marvel Cinematic Universe.

Mentre qualcuno parla della possibilità che Gli Eterni rinunci al mercato cinese, dunque, eccoci ad ammirare finalmente alcune delle scene che vedremo nel film con Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie e Kit Harington, volti di questi esseri mitologici che sembrano aver avuto un ruolo piuttosto importante nell'evoluzione della specie umana.

Stando a quanto vediamo nel trailer, gli Eterni sarebbero infatti i diretti responsabili delle prime spinte evolutive dell'essere umano, con i nostri eroi che avrebbero poi lasciato che la storia e le capacità degli umani facessero il loro corso prima di intervenire nuovamente nelle vicende dei terrestri per motivi che, presumibilmente, scopriremo soltanto una volta in sala.

La curiosità è grande per il primo lavoro ad alto budget di Chloe Zhao, trionfatrice assoluta dell'ultima Notte degli Oscar con lo splendido Nomadland: quali sono le vostre impressioni su questo suo esordio in casa Marvel? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Angelina Jolie ha elogiato il lavoro svolto da Chloe Zhao con Gli Eterni.