Gli Eterni, il trailer del nuovo film del Marvel Cinematic Universe arriverà molto presto

Le prime immagini ufficiali dell'attesissimo Gli Eterni sono state mostrate a dicembre ai partecipanti del CCXP in Brasile, ma molto presto tutti i fan del Marvel Cinematic Universe potranno finalmente gustarsi il primo trailer del film Marvel Studios in uscita a novembre prossimo.

Con le riprese ufficialmente completate il pubblico è in trepidante attesa, e stando a nuove informazioni emerse in queste ore quell'attesa sta per giungere al termine: lo studio musicale Great Apes, che produce brani musicali da utilizzare nei trailer per la maggior parte dei film Disney e che in passato ha curato quelle per gli spot di Captain America: Civil War, Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming, Thor Ragnarok, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, ha recentemente aggiornato il proprio sito web, e a seguito dell'aggiornamento ha incluso nei propri lavori anche The Eternals.

Ovviamente ciò non vuol dire che il filmato arriverà domani, ma molto probabilmente è giù pronto e adesso tutto è nelle mani della strategia di marketing dei Marvel Studios: in base alle precedenti uscite novembrine per lo studio, tuttavia, vale la pena di notare che tipicamente i trailer di film come Thor: The Dark World, Doctor Strange e Thor: Ragnarok - tutti film usciti nel penultimo mese dell'anno - sono arrivate rispettivamente il 24 aprile, il 12 aprile e il 10 aprile.

Basandoci su questi tre esempi, possiamo supporre che gli azionisti Disney probabilmente daranno un'occhiata al film durante l'incontro annuale che si terrà ad inizio marzo, che i partecipanti del CinemaCon a fine marzo daranno un'altra sbirciata esclusiva al progetto, e che il resto del mondo potrà mettere le mani su un trailer durante il mese di aprile, con Black Widow che uscirà il 29 di quel mese in Italia (e l'1 maggio negli USA).

Ricordiamo che, nonostante il gigantesco cast d'ensemble, i protagonisti principali de Gli Eterni saranno Sersi e Black Knight, i personaggi interpretati rispettivamente da Gemma Chan e Kit Harington. Il film uscirà il 6 novembre 2020.