Eterni: il trailer del nuovo film Marvel anticipa una minaccia peggiore di Thanos?

Il primo trailer ufficiale di Eterni ha lasciato sbigottiti i fan del Marvel Cinematic Universe, lasciando intravedere come lo stile di Chloé Zhao abbia creato qualcosa di veramente diverso rispetto alla precedente produzione dei Marvel Studios.

In attesa di vedere il film fatto e finito, film la cui data di uscita nei cinema è fissata per il prossimo novembre, i fan hanno iniziato a spulciare il video promozionale alla ricerca di indizi ed easter-egg, trovando ad esempio un riferimento a Captain America.

A ben guardare, però, il trailer sottintende l'arrivo di una minaccia peggiore di Thanos: anche se il filmato promozionale non rivela praticamente nulla della trama, né soprattutto il motivo che spingerà gli Eterni a rivelarsi all'umanità dopo migliaia di anni passati nell'ombra, il fatto stesso che decideranno a manifestarsi anticipa l'arrivo di una grande minaccia. Considerando che questi esseri semi-divini sono rimasti in disparte anche durante la dura lotta degli Avengers contro Thanos, anche dopo l'eliminazione del 50% delle forme di vita nell'universo, è ipotizzabile che la minaccia in arrivo sulla Terra sia ancora più grave di quella scatenata dal Guanto dell'Infinito.

Del resto il brano che accompagna il trailer di Eterni lo anticipa: "The End of the World" - scritta da Arthur Kent e Sylvia Dee, qui rielaborata dal compositore del film, Ramin Djawadi, ed eseguita da Skeeter Davis. Il titolo della traccia sembra un minaccioso avvertimento per quello che succederà nel film, e anche se la trama di Eterni è tenuta segretissima, la sinossi ufficiale dei Marvel Studios per il nuovo blockbuster aveva anticipato lo scontro tra gli Eterni e i Devianti, ma i fan dei fumetti sanno che tra le fila dei protagonisti potrebbe nascondersi qualche celato antagonista.

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!