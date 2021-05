Eterni: il trailer del film Marvel ha rotto internet con un record di visualizzazioni!

In settimana i Marvel Studios hanno pubblicato a sorpresa il primo trailer di Eterni, il nuovo attesissimo cinecomic del Marvel Cinematic Universe scritto e diretto dalla regista neo-premio Oscar Chloé Zhao.

Una delle punte di diamante della Fase Quattro del progetto di Kevin Feige, il filmato promozionale oltre a stupire i fan e ad anticipare una minaccia peggiore di Thanos ha totalizzato oltre 77 milioni di visualizzazioni a livello globale nelle sue prime 24 ore. Secondo quanto riferito, questo numero segna un nuovo record per Disney-Marvel durante la pandemia: è il più visto in assoluto nell'arco degli ultimi quattordici, avendo eclissato i numeri di Black Widow e Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli, nonché altri film Disney come Crudelia.

Inoltre, il risultato del trailer di Eterni è superiore anche a quello di diversi titoli Disney di punta usciti prima della pandemia, come Maleficent: Mistress of Evil (che ha tenuto 61,7 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore) e il remake live-action di Aladdin (60,8 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore e ha incassato oltre 1 miliardo di dollari). L'unico trailer a fare meglio di Eterni è sempre dei Marvel Studios, ma sul piccolo schermo: The Falcon and the Winter Soldier, che ha raccolto oltre 125 milioni nel suo primo giorno, ma i suoi numeri sono stati gonfiati dalla premiere andata in onda durante il Super Bowl.

Il gigantesco cast di Eterni, lo ricordiamo, include Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Gemma Chan e Kit Harington. La data di uscita è fissata al prossimo 5 novembre.