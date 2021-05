Eterni, nel trailer c'è un collegamento nascosto a Moon Knight di Disney+

Anche se a molti potrebbe essere sfuggito, il primo trailer ufficiale degli Eterni di Chloe Zhao sembrerebbe avere un'interessante dettaglio che riconnetterebbe il film all'attesissima serie live-action di Moon Knight attualmente in sviluppo per Disney+, la stessa che vedrà protagonista l'ottimo Oscar Isaac.

In particolare, un preciso personaggio del cinecomic potrebbe avere una connessione con la serie. Al minuto 1:08 del filmato, infatti, è possibile vedere Makkari (Lauren Ridloff) impegnata nella lettura di un libro all'interno di una stanza piena di manufatti storici, probabilmente magici e anche alieni. L'inclusione in bella vista dell'armatura di un Cavaliere Nero ha dato l'impressione che questa fosse collegata al personaggio di Kit Harington, ma non è l'unico dettaglio accattivante dell'immagine (che potete ammirare in calce alla notizia).



Sul lato destro dello screen, infatti, potete notare un Ankh dorato, che è un simbolo molto importante nella cultura e civiltà egizia. Le origini di Moong Knight, come sapranno gli assidui lettori di fumetti, sono legate a doppia corda all'Egitto e alla sua storia, dato che Marc Spector - il protagonista - riceve i suoi poteri, il costume e anche la sua missione da Khonshu, il Dio Egizio della Luna.



Vale la pena notare che anche l'Ankh stesso ha uno specifico legame con Moon Knight nei fumetti. Per un certo periodo negli anni '80, infatti, il personaggio indossa una costume che aveva sul petto proprio un Ankh, e sempre un Ankh dorato fa parte dell'arsenale di armi storiche del protagonista.



Conoscendo il modus operandi dei Marvel Studios, non può essere assolutamente un caso.



Eterni uscirà nelle sale il 3 novembre 2021.