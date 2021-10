Gli Eterni, Thor e Spider-Man nel nuovo spot tv del film Marvel

L’uscita nei cinema de Gli Eterni è sempre più vicina e la Marvel sta intensificando pesantemente la sua campagna pubblicitaria per l’attesissimo film. In un nuovo spot televisivo andato in onda negli USA sono comparsi due amatissimi personaggi del MCU.

Potete guardare il video che ci mostra una nuova anteprima del film qui sopra, semplicemente intitolato "fun" lo spot riguarda meno la storia e i personaggi, ma piuttosto una serie di scene in cui gli Eterni parlano di altri importanti personaggi, scimmiottando i loro slogan, o addirittura facendo riferimento ai supereroi della DC Comics come Superman. Per alcuni secondi compaiono anche Thor di Chris Hemsworth e lo Spier-Man di Tom Holland, abbastanza per entusiasmare già il pubblico, se non l'avete ancora fatto date un'occhiata al trailer de Gli Eterni.



Realizzare spot che evidenzino apertamente come gli Eterni siano a conoscenza dei supereroi e degli eventi della saga dell'MCU finora potrebbe aiutare ad attirare più persone al cinema magari ancora indecise sul dare o meno una possibilità alla pellicola. Questi antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni verranno introdotti nel film e dovranno combattere i Devianti, creature a lungo ritenute perdute nella storia. Gli Eterni sono costretti a riunirsi per difendere ancora una volta l'umanità.



Il film diretto da Chloé Zhao arriverà nei cinema il 3 novembre, nel frattempo potete dare un’occhiata alla nostra recensione de Gli Eterni senza spoiler.