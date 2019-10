Gli Eterni, svelato uno dei periodi temporali coperti dal film?

Un tweet di un membro del cast de Gli Eterni potrebbe aver rivelato una delle ambientazioni del film, e il periodo in cui si svolgerebbero alcune delle scene.

Una delle ambientazioni de Gli Eterni, la seconda delle pellicole della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, potrebbe essere stata inavvertitamente (?) resa nota.

Il lungometraggio, attualmente in produzione, avrebbe allestito dei set rappresentanti l'antica Babilonia, come la Porta di Ishtar, dandoci un'idea dei luoghi che visiteremo, e le ultime indiscrezioni ne confermerebbero anche il periodo temporale.



Stando a quanto visibile in un tweet pubblicato da terzi, che riprende una storia di Lauren Ridloff (Makkari) girata sul set del film, dietro la ragazza sarebbe individuabile la scritta Babylon 800 BC.



Insomma, un'ulteriore conferma di ciò di cui siamo venuti finora a conoscenza riguardo alla pellicola che dovrebbe seguire i nostri eroi durante una storia lunga secoli e secoli; vedremo infatti come i Celestiali hanno dato vita ai Devianti, e le battaglie con Gli Eterni che ne sono scaturite. In più, al centro del film vi dovrebbe essere anche la storia d'amore tra Ikaris (Richard Madden) e Sersi (Gemma Chan).



Nel cast del film prodotto dai Marvel Studios e in uscita nel 2020 anche Kit Harington, Barry Keoghan, Dong-seok Ma, Lia McHough, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Salma Hayek e Angelina Jolie.