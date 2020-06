Gli Eterni, Starfox esordirà in Secret Invasion o in Captain Marvel 2?

Questioni di famiglia nel Marvel Cinematic Universe: dopo la sconfitta di Thanos in Avengers: Endgame in molti si aspettavano infatti che ne Gli Eterni avrebbe finalmente fatto il suo esordio un parente piuttosto stretto del Titano Pazzo.

Stiamo parlando ovviamente di Starfox, aka Eros, che proprio come il fratello possessore del Guanto è un Eterno e figlio di A'lars (o Mentor, che dir si voglia). Le aspettative, però, sono state presto deluse: Eros infatti non esordirà nel film con Angelina Jolie e Richard Madden, ma ciò non significa che non possa esserci posto per lui nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Secondo MCU Cosmic, infatti, i Marvel Studios starebbero pensando di sfruttare Eros in una delle prossime produzioni ambientate nello spazio (e non saranno poche nel corso di questa Fase 4): le ipotesi più insistenti sono quelle riguardanti un possibile adattamento di Secret Invasion nella forma di una serie per Disney+ o il già annunciato Captain Marvel 2.

Non si tratta ovviamente di notizie ufficiali, ma certo è che Marvel non sembra intenzionata a lasciar cadere nell'oblio un personaggio con questo potenziale. Tornando a cose più concrete, Kit Harington ha recentemente parlato dello stato di produzione de Gli Eterni; Kumail Nanjiani ha invece sembra aver fatto un bel po' di sacrifici per avere il fisico giusto per Gli Eterni.