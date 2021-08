Gli Eterni, uno spot avvisa: il nuovo film Marvel uscirà solo al cinema

Abbiamo scoperto nei giorni scorsi che l'uscita italiana di Gli Eterni è fissata per il prossimo 3 novembre, due giorni prima rispetto al mercato americano. Nonostante la variante Delta stia facendo risalire i contagi, i Marvel Studios e la Disney stanno facendo di tutto per riportare la fruizione cinematografica alla normalità.

L'intenzione, quindi, è quella di presentare Gli Eterni e i prossimi titoli direttamente e unicamente nelle sale cinematografiche, senza ricorrere alla piattaforma streaming Disney+ come nel caso di Soul, lo scorso Natale, o più recentemente di Crudelia o Black Widow, con Accesso VIP.

Fa notizia in questo senso l'uscita di un nuovo spot del nuovo film di Chloe Zhao, da poco lanciato in tv negli Stati Uniti durante la trasmissione delle gare delle Olimpiadi. Le immagini non sono molto diverse da quelle del trailer molto vago di Gli Eterni presentato nelle scorse settimane, ma il particolare che salta all'occhio emerge proprio negli ultimi fotogrammi.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, infatti, la scritta in sovraimpressione annuncia l'uscita di Gli Eterni il 5 novembre, "solo al cinema". Black Widow e Jungle Cruise, quindi, potrebbero essere gli ultimi film a essere resi disponibili, parallelamente all'uscita nelle sale, anche in streaming su Disney+.

Il cast di Gli Eterni è composto da Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Gemma Chan, Barry Keoghan e Kit Harington.