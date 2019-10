Gli Eterni, un sorprendente dettaglio sulla Sersi di Gemma Chan nella prima foto dal set

Grazie all'instancabile Daily Mail possiamo mostrarvi la prima foto di Gemma Chan nei panni di Sersi sul set de Gli Eterni, il nuovo e misterioso film del Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere dall'immagine in calce all'articolo, la Chan si muove tra i pedoni stringendo una tazza di caffè fumante e riparandosi dall'inverno con una giacca a vento verde, un maglione, una e un cappello a cuffia. Dalla foto si intuisce che la scena è ambientata nel presente e sulla Terra, per la precisione a Londra, un dettaglio fondamentale dato che secondo quanto dichiarato da Kevin Feige stesso il film, che racconterà la storia di una razza di semi-dei alieni, coprirà un lasso di tempo di migliaia di anni.

Nei fumetti Marvel, Sersi è un membro di quarta generazione degli Eterni, figlia degli Eterni Helios e Perse: nasce a Olimpia, in Grecia, qualche tempo dopo il Grande Cataclisma che distrusse i continenti di Atlantide e Lemuria, durante un'era glaciale estesa conosciuta come Era Iborea. Al contrario dei suoi compagni Eterni, Sersi desidera vivere con gli umani sulla Terra, e infatti qualche migliaio di anni dopo la sua nascita si stabilisce nell'antica Grecia, dove conosce il poeta Omero, che avrebbe basato su di lei il personaggio di Circe per l'Odissea.

A differenza della maggior parte dei suoi compagni Eterni, che rimangono isolati, Sersi ha abbracciato il suo lato umano e ha vissuto sulla Terra più di qualsiasi altro Eterno, ricoprendo diversi ruoli nel corso della Storia dell'Uomo, dalla Roma di Nerone a Camelot, la corte del leggendario Re Artù, dove aiutò Merlino il mago a sconfiggere un impostore che aveva usurpato la sua posizione. È stata anche una ballerina, attrice, maga di scena, edonista e avventuriera, e soprattutto compagna di Black Knight, personaggio che come sappiamo nel film sarà interpretato da Kit Harington.

