Gli Eterni e Shang-Chi rischiano di non uscire in Cina? Scopriamo perché

Il mercato cinese è una vera miniera d'oro per i grandi franchise come il Marvel Cinematic Universe: Disney ha però avuto un po' di problemi su quel fronte negli ultimi tempi, con le polemiche successive all'uscita di Mulan ancora in là dall'esaurirsi. Problemi che, in maniera diversa, potrebbero ripresentarsi per Gli Eterni e Shang-Chi.

Mentre Angelina Jolie elogia il lavoro svolto da Chloe Zhao con Gli Eterni, infatti, la regista fresca vincitrice dell'Oscar per il suo Nomadland non sembra essere particolarmente ben vista in Cina a causa delle sue recenti dichiarazioni contro il regime cinese (lo stesso Nomadland è stato ampiamente boicottato da quelle parti). Non è impossibile, dunque, che ciò penalizzi l'uscita del film con Richard Madden.

Diversa invece la situazione di Shang-Chi: il film con Simu Liu è infatti stato parecchio criticato dopo l'uscita del trailer a causa di quella che ad alcuni è sembrata una rappresentazione piuttosto stereotipata della cultura cinese. Una polemica molto simile a quella che scoppiò con Mulan e che, secondo alcune voci, potrebbe spingere Disney a disertare: opzione, quest'ultima, che a noi sembra comunque abbastanza improbabile.

Vedremo a questo punto come evolveranno queste due situazioni: certo è che il mercato cinese resta una brutta gatta da pelare per Disney, in un modo o nell'altro. Tornando al film, intanto, Harish Patel ha parlato del suo ruolo ne Gli Eterni.