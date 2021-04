Gli Eterni, finalmente un primo sguardo ufficiale leaked ai Celestiali

In attesa di poter ammirare un primo trailer ufficiale de Gli Eterni di Chloe Zhao, che forse arriverà il mese prossimo, a sei mesi dalla release in sala, ecco sbarcare online via Twitter delle nuove immagini leaked che ci mostrano un primo sguardo diretto (e non concept) ai Celestiali del cinecomic Marvel.

Gli Eterni, lo ricordiamo, sono una specie extraterrestre e immortale proveniente da un pianeta lontano che è arrivata sulla Terra migliaia di anni fa. Questi supereroi hanno protetto l'umanità fin dall'alba dei tempi. Possiedono una forza incredibile e l'abilità di volare, ma non solo. Il ritorno dei Devianti, una razza di predatori alieni, spinge gli Eterni a unire i loro poteri. Lavorando come una squadra, tenteranno di salvare il mondo. Il film è ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

L'uscita de Gli Eterni è fissata al 5 novembre 2021, ma restiamo in attesa di eventuali slittamenti in caso di posticipo di Black Widow. Nei giorni scorsi, la regista ha parlato dei rischi presi da Marvel per realizzare Gli Eterni.



Nel frattempo, potete godervi il trailer ufficiale di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, cinecomic diretto da Destin Daniel Cretton e con protagonista Simu Liu in uscite nelle sale cinematografiche il prossimo 3 settembre, due mesi primi de Gli Eterni.



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.