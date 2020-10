Gli Eterni, è questo il primo sguardo al nuovo villain del MCU?

L'ennesimo slittamento del calendario del Marvel Cinematic Universe ha allontanato ulteriormente l'arrivo del primo trailer de Gli Eterni, che inizialmente avrebbe dovuto debuttare tra poco più di un mese, ma possiamo consolarci grazie ad un potenziale primo sguardo al villain principale del film.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, è emersa in rete un'immagine leak dedicata all'action figure di Kro, storico villain de Gli Eterni e leader dei Devianti, il gruppo di antagonisti la cui presenza nella pellicola è stata confermata lo scorso dicembre da Kevin Feige in persona. Il giocattolo fa parte di della Marvel Legends Series, linea di cui è stata leakata anche la figure di Ajak (Salma Hayek).

"Nella mitologia dei fumetti erano fondamentali per i piani dei Celestiali e [ne Gli Eterni] saranno diversi da qualsiasi cosa abbiamo visto prima: riveleremo una nuova forma di Devianti" aveva spiegato il presidente dei Marvel Studios in occasione del CCXP, evento brasiliano che aveva ospitato la prima presentazione ufficiale del film.

Come affermato più volte sia da Feige che dai registi di Avengers: Endgame Joe ed Anthony Russo, le linee di giocattoli dedicate ai film spesso non rappresentano fedelmente la controparte live-action, ed è dunque possibile che Kro apparirà con un look diverso rispetto a quello della foto.

In seguito al rinvio di Black Widow, lo ricordiamo, l'uscita de Gli Eterni è slittata a novembre 2021.