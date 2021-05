Gli Eterni, finalmente un primo sguardo al film nel trailer dedicato al futuro del MCU

Dopo aver visto di recente il trailer ufficiale di Shang-Chi, ecco finalmente arrivare un rete anche un primo sguardo a Gli Eterni, atteso film Marvel diretto dalla neo regista premio Oscar Chloe Zhao in arrivo il prossimo 5 novembre 2021.

Il primo footage della pellicola è stato incluso in un recente video pubblicato sui canali YouYube della Casa delle Idee, in cui sono stati rivelati anche i titoli ufficiali di Black Panther 2 e Captain Marvel 2 e i vari loghi dei titoli cinematografici della Fase 4 del MCU in arrivo tra il 2021 e il 2023.

A partire dal minuto 2.19 del filmato, che potete visionare all'interno della news, possiamo finalmente dare una prima occhiata ai personaggi interpretati da Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Gemma Chan (Sersi) e Don Lee (Gilgamesh). Rimane invece avvolto nel mistero il ruolo di Kit Harington (confermato nei panni di Black Knight), dato che il personaggio non è ancora apparso in alcun materiale promozionale del film.

Che ve ne pare di queste prime immagini del film? Fateci sapere le vostre aspettative nei commenti. Intanto, lo studio ha svelato anche logo ufficiale e data di uscita di Guardiani della Galassia vol.3.